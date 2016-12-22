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DİLGE'Yİ ÖLDÜREN TAKSİCİ YAKALANDI

Dilge'yi öldüren taksici yakalandı

Kartal'da 29 yaşındaki Dilge Şen'e çarparak ölümüne neden olan taksici dün gece yakalandı.

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Kartal'da 5 gün önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilge Şen'e çarparak ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan taksici, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece yakalandı. Öte yandan, taksicinin olay yerinden kaçarken güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal sahil yolunda bir taksici 5 gün önce 29 yaşındaki Dilge Şen'e çarpmış ve olay yerinden kaçmıştı. Genç kızın arkadaşları Kimyager Dilge Şen'in ölümüne neden olan taksicinin yakalanması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kartla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgedeki MOBESE kameralarını inceledi. Görüntülerde tek farı yanmayan bir taksinin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirleyen ekipler taksiler üzerine yoğunlaştı. Takside hasar oluştuğunu belirleyen polis ekipleri oto tamircilerinde araştırmaya başladı. Bir taksicinin tamire geldiğini belirleyen polis, yaptığı incelemede Dilge Şen'e çarpan taksiyi belirledi. Genç kızın ölümüne neden olan taksici yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan taksicinin kaçarken MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tek farı yanmayan taksi hızla olay yerinden kaçıyor.

İHA
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