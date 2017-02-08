DİN DERSİ KİTAPLARINDA O İFADELER KULLANILMAYACAK

Din dersi kitaplarında o ifadeler kullanılmayacak

Yeni müfredat taslağı çalışmasında AİHM’nin ‘inanç özgürlüğü’ kararını da göz önünde bulunduran MEB, din derslerindeki ‘bir dini sahiplenme’ anlamı taşıyan ifadeleri çıkarmaya hazırlanıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hafta başında yapılan Bakanlar Kurulu’na zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin yeni müfredatı hakkında sunum yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “çoğunluğun inandığı din de olsa devletin bir dini sahiplenir şekilde ders vermesinin inanç özgürlüğüne aykırı olduğu” tespiti de göz önüne alınarak ders programında birçok yeniliğe yer verilecek. Dışişleri Bakanlığı’nın hukuk müşavirleri ve uluslararası hukuk uzmanları tarafından da gözden geçirilen din dersine ilişkin müfredatta ‘bir dinin sahiplenilmesi’ anlamına gelen ifadeler çıkarılacak. Örneğin, dinimiz yerine “İslam dini”, “Peygamber’imiz” yerine “Hz. Muhammed” denilecek. “İnancımız” ifadesi yerine “İslam inancı” gibi ifadelere yer verilecek.

"Alevilik konusunun kapsamı genişletilecek"

Alevilik-Bektaşilik konusu mevcut müfredatta, “İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar” ünitesi altında yer alıyor. 12. sınıf Din Kültürü ders kitabında sadece 4 sayfa yer verilen Alevilik konusunun kapsamı genişletilecek. Bakanlık, müfredatın geliştirilmesi için Alevi dedeleriyle ortak bir komisyon oluşturdu. Alevilikle ilgili cemevi, ‘cem’in yapılışı ve Muharrem Orucu ayrıntılı anlatılacak.

 AİHM "İnanç özgürlüğüne aykırı' demişti

AİHM, eğitimde zorunlu din ve ahlak kültürü derslerine karşı Ankara’dan davacı olan 14 Türk vatandaşının 2011’de açtığı davayı, 14 Eylül 2014’te karara bağladı. AİHM, kullanılmakta olan din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında Türkiye’de çoğunluğun ait olduğu Sünni İslam’a daha fazla yer ayrılmasının “beyin yıkamak” anlamına gelmediğini belirtti. Dersin, Alevi öğrencileri kendi değerleri ve okulları arasında bir çatışmaya ittiğine dikkat çekildi. AİHM, çoğunluğun inandığı din de olsa devletin bir dini sahiplenir şekilde ders vermesinin inanç özgürlüğüne aykırı olduğu tespitinde bulundu.

 

Habertürk
324
Alaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubuAlaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubu
“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”
''AK Parti’de ByLock’çu çıkmadı''''AK Parti’de ByLock’çu çıkmadı''
Bahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptıBahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptı
Caner kimle evlenmek istediğini açıkladıCaner kimle evlenmek istediğini açıkladı
Poşet dolusu para buldu !Poşet dolusu para buldu !
Özal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklifÖzal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklif
Başbakan'dan CHP'ye sert eleştirilerBaşbakan'dan CHP'ye sert eleştiriler
Ayhan Çarkın tahliye edildiAyhan Çarkın tahliye edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS