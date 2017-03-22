Direksiyon başında dizi keyfi (!)

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsü, cep telefonundan Kurtlar Vadisi dizisinin eski bölümlerini izlerken görüntülendi.

Merkez Yüreğir ve Sarıçam İlçeleri arasında yolcu taşıyan minibüs şoförünün direksiyon başında cep telefonundan dizi izlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Akşam karanlığında zaman zaman hız limitlerini de zorlayan Ferhat isimli şoför, direksiyon üzerinde tuttuğu cep telefonundan Kurtlar Vadisi dizisinin eski bölümlerini hayranlıkla izledi. Bir taraftan dizi izleyen diğer taraftan da yolculardan para alış verişi yapan şoförün rahat tavırları da dikkat çekti. Bir yolcu tarafından görüntülenen şoför, güzergah boyunca gözlerini cep telefonundan ayırmadı.