DİRİLİŞ DİZİSİNE SÜRPRİZ İSİM !

Diriliş dizisine sürpriz isim !

Diriliş Ertuğrul dizisine sürpriz isim düşman olarak katılıyor.

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Diriliş Ertuğrul'da izleyicinin heyecanla beklediği yeni düşman sonunda diziye katıldı. 3 ay önce attan düşerek yaralanan Çağdaş Onur Öztürk, dizide Tefkur'un has adamını canlandıracak.

3 ay önce attan düşen yakışıklı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk iyileşerek diziye ana düşman olarak döndü. Nefes kesen fragmanla gelen Diriliş yepyeni bir dekor ve yeni yüzlerle seyirci karşısına geleceğini gösterdi.

'VASİLYUS' KARAKTERİNİ ÖZTÜRK CANLANDIRACAK

Yeni bölümde Tefkur'un has adamı olarak gelecek olan Vasilyus karakterini Çağdaş Onur Öztürk oynayacak.

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

16 Ağustos 1979 senesinde dünyaya gelen Çağdaş Onur Öztürk aslen Sivaslıdır. Başarılı dizi ve film oyuncusu Öztürk Anadolu üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Gazi, Sakarya Fırat, Kuzey Güney, Böyle Bitmesin, Kendine İyi Bak ve Aşktan Kaçılmaz gibi dizilerde rol alan Çağdaş Onur Öztürk son olarak TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Vasilyus karakterini oynamaktadır.

Diriliş "Ertuğrul" nefes kesecek yeni bölümüyle Çarşamba 20:00'de TRT 1'de

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