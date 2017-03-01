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DİRİLİŞ ERTUĞRUL HAYRANLARINA KÖTÜ HABER !

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber !

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, bu hafta yayınlanmayacak.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul, bu hafta yayınlanmayacak.

Çarşamba akşamı tekrar bölümüyle ekranda olacak olan dizinin yeni bölümü 8 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

Dizinin bu hafta neden yayınlanmadığına dair konuyla ilgili yapımcı şirketten bir açıklama yapıldı.

Yapımcı şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mevsimsel şartlara bağlı olarak çekim sahamızda yaşanan sorunlar nedeniyle yayınımıza 1 hafta ara vermek zorunda kaldık. 1 Mart Çarşamba günü Diriliş Eruğrul, tekrar bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacaktır.'

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