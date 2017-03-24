Diriliş Ertuğrul sonrası planını açıkladı



Ünlü oyuncu engin altan Düzyatan, önceki akşam Kuruçeşme’de objektiflere takıldı.



Engin Altan Düzyatan, erken saatlerde geldiği mekanda yaklaşık 6 saat vakit geçirdi.



Geçtiğimiz günlere ikinci çocuğunu kucağına alan Şahan Gökbakar’ı hastanede ziyaret eden Düzyatan, “Allah analı babalı büyütsün.



Bir kız çocuğu sahibi daha oldu” diyerek ünlü oyuncuyu kutladı.



Düzyatan, son dönemde vizyona giren filmleri takip edemediğini belirtse de iyi filmler olduğunu söyledi.



Ünlü oyuncu rol aldığı ‘Diriliş Ertuğrul’un ardından ailesiyle birlikte bir süre tatile çıkacağını ifade etti.

