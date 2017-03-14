Diriliş Ertuğrul, ''Türk'e ceza kesilmez'' dedi yer yerinden oynadı

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ertuğrul, Bizanslılara dersini veriyor ve "Türk'e pusu kurulmaz, Türk'ten intikam alınmaz, Türk'e ceza kesilmez' diyerek seyirciyi adeta mest ediyor.

ERTUĞRUL'DAN NEFES KESEN SAHNE

'Diriliş Ertuğrul'da nefesler yine tutuldu. Sonunda, savaş başlıyor. Ertuğrul Bizanslılar'a karşı kılıcını kuşanıyor ve "bu topraklarda ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek" diyerek izleyici heyecanlandırdı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ BÖLÜMÜ YARIN

'Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yarın akşam TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.