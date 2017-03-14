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DİRİLİŞ ERTUĞRUL, ''TÜRK'E CEZA KESİLMEZ'' DEDİ YER YERİNDEN OYNADI

Diriliş Ertuğrul, ''Türk'e ceza kesilmez'' dedi yer yerinden oynadı

Diriliş Ertuğrul'un 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ertuğrul, "Türk'e pusu kurulmaz, Türk'ten intikam alınmaz, Türk'e ceza kesilmez' diyerek gönülleri mest etti.

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TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ertuğrul, Bizanslılara dersini veriyor ve "Türk'e pusu kurulmaz, Türk'ten intikam alınmaz, Türk'e ceza kesilmez' diyerek seyirciyi adeta mest ediyor.

ERTUĞRUL'DAN NEFES KESEN SAHNE
'Diriliş Ertuğrul'da nefesler yine tutuldu. Sonunda, savaş başlıyor. Ertuğrul Bizanslılar'a karşı kılıcını kuşanıyor ve "bu topraklarda ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek" diyerek izleyici heyecanlandırdı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ BÖLÜMÜ YARIN
'Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yarın akşam TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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