Diriliş Ertuğrul yurtdışına açıldı

Yurt dışında ve yurt içinde hayran kitlesi olan dizinin 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak yayınlanması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi yurt dışında Arap hayranlarıyla buluşacak.

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi, üç sezondur TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her Çarşamba ekranlara gelen dizi, yayınlandığı akşamlarda birinciliği elden bırakmazken, özetiyle bile ikinci sırada yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok hayranı olan dizi Katar'da da yayınlanacak. 16 Ocak'ta Arapça olarak ekranlara gelecek dizi Qatar TV'de yayınlanacak.



TRT Genel Müdürü Şenol Göka da geçen yıl yaptığı bir açıklamada, 60 civarında ülkeden yatırımcıların, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin kendi ülkeleriyle ilgili yayın haklarını satın almak için kendilerine başvurduğunu bildirmişti.



Katar Medya Yönetim Kurulu başkanı Abdurrahman Bin Hamad,Diriliş Ertuğrul'un, 16 Ocak itibari ile Qatar TV'de Arapça olarak yayınlanacağını Twitter hesabından duyurdu.