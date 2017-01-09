DİRİLİŞ ERTUĞRUL YURTDIŞINA AÇILDI

Diriliş Ertuğrul yurtdışına açıldı

Üç sezondur TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi Katar'a açılıyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yurt dışında ve yurt içinde hayran kitlesi olan dizinin 16 Ocak'tan itibaren Arapça olarak yayınlanması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi yurt dışında Arap hayranlarıyla buluşacak.

Yayınlandığı günden beri izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi, üç sezondur TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her Çarşamba ekranlara gelen dizi, yayınlandığı akşamlarda birinciliği elden bırakmazken, özetiyle bile ikinci sırada yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok hayranı olan dizi Katar'da da yayınlanacak. 16 Ocak'ta Arapça olarak ekranlara gelecek dizi Qatar TV'de yayınlanacak.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka da geçen yıl yaptığı bir açıklamada, 60 civarında ülkeden yatırımcıların, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin kendi ülkeleriyle ilgili yayın haklarını satın almak için kendilerine başvurduğunu bildirmişti.

Katar Medya Yönetim Kurulu başkanı Abdurrahman Bin Hamad,Diriliş Ertuğrul'un, 16 Ocak itibari ile Qatar TV'de Arapça olarak yayınlanacağını Twitter hesabından duyurdu.

519
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisiŞehit cenazesinde Kılıçdaroğlu tepkisi
Masaj salonlarına fuhuş baskınıMasaj salonlarına fuhuş baskını
Askerlerin arasına kamyonla girdi !Askerlerin arasına kamyonla girdi !
Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gittiGülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gitti
Başkent'te calı bomba paniği !Başkent'te calı bomba paniği !
ATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandıATAK helikopteri ilk kez ''Cirit'' kullandı
İstanbul havadan görüntülendiİstanbul havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse...Kılıçdaroğlu: Bu anayasa geçerse...
9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS