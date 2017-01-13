Diriliş Ertuğrul'a sürpriz isim

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu diziye son olarak Bana Baba Dedi dizisinde rol alan güzel oyuncu Burçin Abdullah dahil oldu.
Burçin Abdullah dizide Helena karakterini canlandıracak.
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