Diriliş Ertuğrul'a veda etti

Geçtiğimiz bölüm yayınlanmayan ve iki haftalık aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşan dizinin bu bölümünde şok eden gelişmeler yaşandı.

Batuhan tarafından Aliyar Bey'e kurulan pusuya son anda yetişen Ertuğrul ve Alpları Çavdar obasının beyinin canını kurtardı. Obaya getirilen bu haber ise büyük üzüntüye neden oldu.

Aliyar Bey, ölümle cebelleşirken Ural ve Çolpan Hatun ise yine kötü planlar peşine girdi. Bey olmak için türlü oyunlar çeviren bu ikiliyi Kutluca adım adım takip eder.

Sadettin Köpek ve Ertuğrul Bey yakınlaşması ve birlikte hareket etmelerinin ardından Aslıhan Hatun'un yeri bulunur. Ertuğrul ve Alpleri Aslıhan'ı alarak tekrar obaya geri getirir.

Aslıhan Hatun'un artık fikri değişmiş, Aliyar ve Ertuğrul Bey'e olan öfkesi sona ermiştir. Sadettin Köpek ise Aslıhan'a yakınlaşmaya devam eder evlilik için gün sayar.

Öte yandan Ural'ın en yakın adamı olarak Batuhan karakterini canlandıran ve daha sonradan araları bozulan ve düşman olan Osman Albayrak diziye veda etti. Asıl merak edilen soru ise Bamsı öldü mü?

Geçtiğimiz bölümde yaşanan zindan kavgası büyük keyifle izlenirken TEO ve Bamsı arasında yeni bölümde yaşananlarda geceye damgasını vurdu.

Fakat yaşanan bu kavganın ardından herkes Bamsı'nın obaya dönmesini beklerken şok bir gelişme yaşandı.

Vasilyus'un Bamsı Alpi öldürmek için görevlendirdiği Teo, amacına ulaştı. Hançeriyle Bamsı Alpi yere düşürdü.