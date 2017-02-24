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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A YENİ İSİM

Diriliş Ertuğrul'a yeni isim

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisine yeni bir isim daha dahil oluyor.

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Yaptıkları oyunlarla Ural'ı ölümden kurtaran Vasilius ve Sadettin Köpek kazandıklarını zannederken aslında Ertuğrul'un büyük oyununda kaybetmişlerdir. Ertuğrul zor olanı yapmış, evladına kıyan, alplarını öldürten Ural'ı sulh diyetiyle serbest bırakmıştır. Ertuğrul için zor olsa da, bu durum ileriye dönük planlarına ulaşabilmesinin yolunu açmıştır.

Aliyar, bey olmuş, böylece iki obanın birliği temin edilmiştir.

Peki şimdi, çıkarı zedelenen, Ural'ın bey olması için iki adamını bile gözünü kırpmadan harcayan Vasilius'un hamlesi ne olacaktır? Sadettin Köpek nasıl bir yöntem izleyecektir?

Diğer yandan Aslıhan, Batuhan tarafından saldırıya uğramıştır. 

Vasilius'un gün geçtikçe artan duygusal yönelimlerine karşı kalede sıkışıp kalan Helena'nın akıbeti ne olacaktır? Onu içinde bulunduğu bu çıkmazdan kim kurtaracaktır?

Aliyar'ın ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümün yayınlanması ile birlikte netlik kazanacak...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A BİR YENİ OYUNCU DAHA!

Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde zindanda yapılan müthiş kavga damgasını vurdu. Diziye yeni katılan ve henüz dizideki karakteri belli olmayan zindana atılmış bir kişi ile Bamsı arasında heyecan dolu bir kavga yaşandı. Öte yandan diziye katılan yeni oyuncunun kim olduğu da merak konusu oldu.

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