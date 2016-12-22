DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BİR AYRILIK DAHA

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha

Reytinglere damgasını vuran 'Diriliş Ertuğrul'da 'Simon' karakterine hayat veren Lebip Gökhan, öldürülerek diziye veda etti.

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TRT 1'in sevilen yapımı 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin ile 'Philip' rolünü canlandıran Cenk Kangöz'ün ardından 'Simon'u canlandıran Lebip Gökhan da diziden ayrıldı.

Fenomen dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Simon rolüyle gönüllerde taht kuran değerli aktör Lebip Gökhan'a dizimizdeki emekleri için teşekkür eder, sanat hayatında başarılar dileriz" denildi.

Lebip Gökhan ise İnstagram'da yaptığı açıklamada, "Tüm Diriliş Ertuğrul ailesine ve izleyicilerine sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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