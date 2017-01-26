DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN ACI HABER

Diriliş Ertuğrul'dan acı haber

'Diriliş Ertuğrul'da 'Bamsi Beyrek' karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in babası hayatını kaybetti.

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'Diriliş Ertuğrul' dizisinde rol alan Nurettin Sönmez, aldığı acı haberle sarsıldı. Başarılı oyuncunun babası Ümit Sönmez hayatını kaybetti.

Aynı dizide 'Abdurrahman Alp' rolünü canlandıran Celal Al, vefat haberini Twitter hesabından duyurdu. 

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