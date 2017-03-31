Dış ticaret açığı yüzde 15 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, 2016 şubat ayı ile karşılaştırıldığında 2017 şubat ayında ihracat yüzde 1.9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolara inarken, ithalat yüzde 1.6 artarak 15 milyar 820 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Şubat ayında yüzde 79.4 iken, 2017 Şubat ayında yüzde 76.7'ye düştü.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 1.8 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1.8, ithalat yüzde 1.7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.7, ithalat yüzde 5.5 arttı.



Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 3.2 azaldı



Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Şubat ayında yüzde 46.3 iken, 2017 Şubat ayında yüzde 45.7 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 3.2 azalarak 5 milyar 539 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Şubat ayında 1 milyar 119 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 938 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 725 milyon dolar ile Irak ve 702 milyon dolar ile İngiltere takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Şubat ayında 1 milyar 643 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 439 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 304 milyon dolar ile Rusya ve 767 milyon dolar ile Fransa izledi.



Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatta payı yüzde 3.0



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verilerine bakıldığında ise imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9’u buldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33.4 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde değerlendiriliyor.



Yüksek teknolojili ürünlerin ithalatta payı yüzde 16.1



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80’e ulaşıyor. Bunun içinde yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Şubat ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16.1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42.5’i buldu.

