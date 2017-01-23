Dış ticarette yeni dönem !

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İran ile yapılan trampa yoluyla dış ticareti tüm ülkelere yaygınlaştıracak önlemler aldıklarını açıkladı. Tüfenkci, uygulamanın dövize bağımlılığı azaltacağını kaydetti

İran’la başlatılan trampa yoluyla dış ticarete Rusya da katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ithalatta ve ihracatta malın malla takas edilmesi anlamına gelen trampa yöntemini tüm ülkelere yaygınlaştırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

TBMM’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Tüfenkci “Trampa Türkiye’nin aynı zamanda dolara, dövize bağımlılığını azaltacak çalışmalardan birisi. Şimdiye kadar sadece İran’la yapılıyordu, şimdi bir haftadır Rusya da bunu kullanmaya başladı. Mesela bir makine ithal ettiniz, karşılığında yerel para birimini de kullanmıyorsunuz; mal gönderiyorsunuz. Buralarda karşılıklı gümrükleme avantajlarıyla birlikte herkes kendi yerel para birimini kendi ülkesinde kullanmış oluyor” dedi.



KKDF ISTISNASINDAN YARARLANACAKLAR

Uygulamanın sonuçlarının bir ay sonra alınmaya başlanacağını belirten Tüfenkci şöyle konuştu: “Bu kararın alınmasında tabii dolardaki artış da etkili oldu. Firmaların gümrükle ilgili avantajları olacak.” İthalatta vadeli olarak kabul edilen “kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili” ödeme şekillerinde vadeli ithalat tutarı üzerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılıyor. Takasla ithalatta KKDF istisnası uygulanacak.

HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

2008 yılına kadar tüm ülkeler ile uygulandığı dönemde takas, dış ticaretin yaklaşık yüzde 2’sini oluşturdu. 2008 yılında 3.5 milyar dolarlık ticaret takas yoluyla gerçekleştirildi. İran’la bankacılık işlemlerinin normalleşmesinin ardından 2016 yılında takasla ticaret 15 milyon dolara kadar düştü. 2017 yılında 2 milyar dolarlık takas işlemi bekleniyor.