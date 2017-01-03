DIŞİŞLERİ BAKANI ABD'YE GİDECEK

Dışişleri Bakanı ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşmek için ABD'ye gidecek.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın girmesiyle birlikte görevine resmen başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta ABD'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun 1 Ocak 2017da görevini devralan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta New York’u ziyaret edeceği belirtildi. 

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu ile Guterres’in güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele almalarının öngörüldüğü kaydedildi.

AA
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