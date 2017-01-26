Dışişleri Bakanlığı’na 16 milyon TL’lik soru

Dışişleri Bakanlığı'nın, yurt dışı görevlendirme yetkisi olmadığı halde aralarında bekçi, sekreter, şoför ve hizmetlilerin de olduğu 700 memurunu yurt dışına geçici olarak gönderdiği ve 3 yıl içinde 16 milyon lira harcırah ödediği belirlendi. Sayıştay'ın raporunda, 2015 yılı yolluk harcamalarının Dışişleri bütçesinde ciddi bir ağırlık taşıdığı ifade edildi. Raporda şu konular dile getirildi:

“Yurt dışı geçici görev yolluklarının incelenmesinde, bakanlığın merkez teşkilatında çalışan ve asli işi bakanlığın merkez teşkilatında görev yapmak olan personele ilişkin yoğun bir yurt dışı geçici görevlendirmenin olduğu dikkati çekmektedir. 2015'te 700 civarında merkez memurunun yaklaşık 20 ila 40 gün (ortalama 26 gün) yurt dışında geçici görevlendirildikleri tespit edilmiştir.”

GÖNDERECEK ELEMAN BULAMADIK

Dışişleri Bakanlığı cevabında bu görevlendirmelere gerekçe olarak “Artan yurt dışı temsilcilik sayısı” ile 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, temsilcilik sayısının artmış olmasına rağmen buralara gönderilecek eleman bulamadıkları için merkez memuru gönderdiklerini savundu. Sayıştay, yapılan savunmayı yetersiz buldu ve görevlendirmelerin seçim tarihleriyle orantılı olmadığı tespitinde bulundu.