Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya kınama

Almanya'dan çifte standart

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklama şu şekilde; “Frankfurt’ta PKK terör örgütünün sembollerinin ve teröristbaşının resimlerinin kullanılarak gösteri yapılmasına Alman makamlarının izin vermiş olması ibret verici bir hadisedir.

Almanya'nın terörist ilan ettiği bir örgütün faaliyetine gözyumması ve yasakladığını duyurduğu sembollerle bayraklara ses çıkarmaması, terörle mücadele açısından son derece düşündürücüdür.

Öte yandan, terör örgütünün ülkemizde yapılacak referandumla ilgili sloganların da atıldığı gösterisine izin verilirken, Türkiye'nin milletvekillerinin Türk toplumuyla buluşmalarına her türlü zorluğun çıkartılması, çifte standartın en vahim örneğini oluşturmaktadır.

Bu samimiyetsiz yaklaşımı kınıyoruz. Tepkimiz Almanya'nın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir.”