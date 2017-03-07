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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ''İPTAL'' AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı'ndan ''iptal'' açıklaması

AK Partili Mehdi Eker, Almanya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşma yapması için ayarlanan ikinci salonun iptal edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu iptalin dünkü olduğunu duyurdu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'da konuşacağı ikinci salonun da iptal edildiğini belirterek, "Buradaki mesele şu, Türkiye'deki 16 Nisan'daki halk oylamasında 'evet' tarafıyla ilgili Almanya'da herhangi bir görüşme, toplanma yapılsın istemiyorlar. Buna karşı 'hayır' cephesiyle ilgili her türlü propaganda serbest. Her türlü kolaylık da sağlanıyor onlara. Bunu üzülerek görüyoruz. Gerek PKK ve uzantılarının, gerekse diğer kesimlerin bütün onların etkinlikleri, toplantılar vesaire hepsi yapılıyor" dedi. 

Eker, katıldığı televizyon programında şöyle konuştu:

Almanya burada açık bir taraf haline gelmiştir, ‘hayırcıyım’ demiştir.  İfade özgürlüğü, propaganda hürriyeti gibi, bunlarla ilgili sergilediği tutum bir tarafa, Almanya hükümeti, anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda taraf durumunda. Yabancı düşmanı ve Nazi artıklarının, uç marjinal siyasi görüşlerin adeta dümen suyuna giriyor, bununla kendini kurtaracağını zannediyor. Prim kazanacağını ve siyasi başarı elde edeceğini düşünüyor.

Almanya’da 1,4 milyon seçmen var. Bir kısmı Alman pasaportu taşıyor, aynı zamanda Alman vatandaşı. Ama bunlar seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. 7 Haziran’da yüzde 30’lar mertebesindeydi, 37-38 gibi. 1 Kasım’da bu 45-46’lara çıktı. Burada Türkiye’deki gelişmelere ilgi duyan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla bunların haklarının elinden alınmasına yol açacak bir süreç o artık iyice faşizmin gümbür gümbür ayak sesleri olur. 

DIŞİŞLERİ: YENİ BİR SALON İPTALİ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in açıklamalarının ardından Hürriyet'e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bugün yeni bir salon iptalinin olmadığını belirterek, Eker'in bahsettiği iptalin dünkü iptal olduğunu söylediler.

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