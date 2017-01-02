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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Somali'de terör olaylarını kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile bugün Somali'de havalimanına gerçekleşen ve 10'un üzerinde can kaybına neden olan bombalı saldırıyı kınadı. Mogadişu Havalima'nındaki kontrol noktasına düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklmada "Somali’de Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bugün (2 Ocak 2017) öğle saatlerinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 10’un üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Somali’de barış ve istikrarın tesisi yönünde önemli adımların atılmakta olduğu bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, terörizmle mücadelede dost ve kardeş Somali halkına ve Hükümetine desteğini kararlılıkla sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki terör saldırılarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde bugün düzenlenen; 50 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıları kınadı.

Dışişleri bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:" sözkonusu terör saldırılarını en kuvvetli ifadelerle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terör örgütlerinin hedefinde yer alan ve masum vatandaşlarını bu tür menfur saldırılara kurban veren Türkiye, Irak halkının acısını en iyi anlayan ülkelerin başında yer almaktadır. Böyle alçakça eylemlerin Irak Hükümetini ve halkını yıldırmayacağından eminiz. Türkiye ve Irak'ın terörle mücadelede işbirliği içinde hareket etme azim ve kararlılığı güçlenerek devam edecektir."

DHA
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