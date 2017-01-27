DIŞİŞLERİ'NDE 4 TEPKİ İSTİFASI

Dışişleri'nde 4 tepki istifası

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda deprem: Üst düzey 4 isim istifa etti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan dört üst  düzey yöneticinin istifa ettiği bildirildi. İstifa eden üst düzey görevlilerin, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Patrick  Kennedy, bakan yardımcıları Joyce Anne Barr, Michele Bond ve Yabancı Görevler  Daire Başkanı Büyükelçi Gentry O. Smith olduğu kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, istifa eden üst düzey görevlilerin,  Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Patrick Kennedy, bakan yardımcıları Joyce  Anne Barr, Michele Bond ve Yabancı Görevler Daire Başkanı Büyükelçi Gentry O.  Smith olduğu belirtildi.

Bakanlıktan gelen istifa haberlerinin Donald Trump’ın Dışişleri  Bakanlığına aday gösterdiği Rex Tillerson'ın dün Dışişleri Bakanlığına ziyareti  sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, istifa eden Müsteşar Kennedy,  görevinde kalmak istedi fakat Tillerson’la anlaşamadığı için görevine devam  edemedi.

Bakanlıkta geçici olarak sözcülük görevi yapan Mark Toner, yaptığı  yazılı açıklamada, istifaların normal bir uygulama olduğunu söyledi.

Toner açıklamasında, "Bütün geçiş hükümetlerinde olduğu gibi, göreve  gelen yönetim, eski yönetimle göreve gelen isimlerden istifa mektuplarını ister.”  ifadesini kullandı.

AA
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