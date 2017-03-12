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DIŞİŞLERİ'NDEN O SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri'nden o saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da dün düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam'da dün Şii inancı mensuplarınca kutsal kabul edilen mekanları ziyaret edenleri hedef alan, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı bombalı saldırıyı kuvvetli ifadelerle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

ÖLÜ SAYISI 59'A YÜKSELDİ

Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab-El Musalli bölgesinde bir yol kenarına yerleştirilen bomba otobüsün geçişi esnasında, ikinci bomba ise Bab Essagir bölgesinde bir canlı bomba tarafından patlatılmıştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiği bildirildi.

Irak ise hayatını kaybedenler arasında 40 vatandaşının bulunduğunu açıklarken, Bab Essagir bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 120 Iraklı da yaralandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal, "Uluslararası toplum, Iraklı vatandaşları hedef alan bu terör suçunu kınamalı" dedi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Şam'ın güneyinde bulunan ve Şiilerin yoğunlukla yaşadığı Sayeda Zeinab bölgesinde gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

 

DHA
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