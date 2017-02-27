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DİYANET, 2017 YILI HAC ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI

Diyanet, 2017 yılı hac ücretlerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Bu yıl hacı adaylarına "oda tercihli" ve "otel" tercihleri sunuldu.

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2017 yılı hac ücretleri açıklandı. Bu yıl hacı adaylarına “oda tercihli” ve “otel” tercihleri sunuldu. Bu yıl en ucuz hac ücreti 3 bin 400 dolar (12 bin 250 TL) olurken geçtiğimiz sene en ucuz ücret 3 bin 750 dolardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dövizi TL’ye çevirme çağrısı üzerine Diyanet bu yıl hac fiyatlarını TL cinsinden belirleme kararı almıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hacı adayları için oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi. Oda tercihli konaklama, Mekke için Mescid-i Haram’a servislerle en fazla 7 km uzaklıkta olan otellerde, Medine’de ise Mescid-i Nebi’ye en fazla 700 metre mesafedeki oteller kullanılacak.

Otel tercihli konaklamalarda ise Mekke ve Medine’de konaklama dahil en ucuzu  22 bin 750-24 bin 500 TL’lik Otel-2 seçeneği, en pahalısı ise 39 bin 750 TL ile Otel – 1/A seçeneği oldu.

İŞTE DİYANETİN YAYIMLADIĞI 2017 HAC ÜCRETLERİ

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