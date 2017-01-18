Diyanet, Cübbeli Ahmet'i yalanladı

Diyanet’ten yapılan açıklamada, “'Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir' şeklinde söylenen söz hadis değil uydurmadır” görüşüne yer verildi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün satrançla ilgili sözlerine Diyanet'ten fetva niteliğinde yanıt geldi. Yanıtta, satrançla ilgili olduğu söylenen hadisin uydurma olduğu vurgulandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasının tam metni şöyle:



"Fıtrat dini olan İslam insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş, bu arada meşru eğlenme ihtiyacını da dikkate alarak bununla ilgili ilkeler koymuştur. Eğlenmede temel ilke ise, dinin koyduğu emir ve yasaklara doğrudan ya da dolaylı şekilde aykırı olmamaktır. Dinimizde eğlenmenin ibadetleri ve asli görevleri terk ve ihmale yol açacak şekilde birinci plana alınmaması öngörülmekte ve tercih edilecek oyunun yararlı olması tavsiye edilmektedir. İçerisinde kumar ve benzeri yasak hususlar bulunmayan oyunlar 'eşyada asıl olan mubah oluştur' ilkesi gereğince genel olarak mubah kabul edilir. Buna göre kumara vesile yapılması, ibadetlere engel olması ve aşırı derecede zaman israfına yol açması durumunda satranç oynamak caiz değildir. Ancak kumara vesile yapmaksızın, ibadetlere engel olmayacak tarzda, fazla zaman israfına da yol açmamak kaydıyla sadece eğlenmek için oynamakta dini açıdan bir sakınca bulunmamaktadır. ‘Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir' şeklinde söylenen söz, hadis değil uydurmadır. Peygamberimizden satranç oynamayı yasaklayan hiç bir sahih hadis gelmemiştir."