DİYANET LOJMANINDA KORKUTAN YANGIN

Diyanet lojmanında korkutan yangın

Denizli'de Türkiye Diyanet Vakfı'nın personel lojmanında yangın çıktı.

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Denizli'de Türkiye Diyanet Vakıfının personel lojmanının çatı katında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Denizli'de Diyanet Vakfı'na ait, imamların kaldığı 7 katlı lojman binasının çatı katında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. 

Kayalık Caddesi'ndeki Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 7 katlı binanın çatı katında, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

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İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede bütün çatıyı sardı.

Gökyüzünü kaplayan Duman, şehrin her yerinden görülürken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Polis caddeye yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri de binaya girerek katları boşalttı.

Alevler, itfaiyenin yoğun çabası sonucu yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Türkiye Diyanet Vakfı'na ait binanın ilk katının Kuran kursu olarak faaliyet gösterdiği, diğer katlarının ise Müftülük personel lojmanı olarak kullanıldığı belirtildi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, yangının ucuz atlatıldığını belirterek, "Yangının henüz neden çıktığını bilmiyoruz. İtfaiyenin raporuyla öğreneceğiz. Yangın sırasında hiçbir öğrenci binada bulunmuyordu. İtfaiye yangına zamanında müdahale etti" dedi.

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