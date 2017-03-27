Diyanet ''para yetmiyor'' dedi

Dev bütçesi ile tartışma konusu olan Diyanet, parasızlıktan şikayetçi oldu. 6.5 milyar lira bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı kendilerine verilen bütçenin büyük bölümünün personele harcandığını savunarak, hükümetten daha fazla para istedi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre raporun “Değerlendirme” bölümünde, Diyanet'in yurtiçi ve yurtdışında birçok hizmette bulunduğu vurgulanarak ‘' Ancak bu hizmetleri yürütürken kendisine ayrılan bütçe çoğunluğu, personel giderlerine harcanıyor” denildi.

Raporda “Hizmetlerimizi yerine getirirken karşılaştığımız en önemli sorunlarımızdan biri de, kısıtlı bütçe imkânlarıdır. Geniş bir coğrafyada anayasal ve yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, güçlü mali kaynaklara sahip olmamız gerekmektedir. Bu itibarla, bütçeden ayrılan kaynakların imkânlar doğrultusunda artırılmasının, olumsuzlukları azaltacağı inancındayız” sözlerine yer verildi.