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DİYANET ''PARA YETMİYOR'' DEDİ

Diyanet ''para yetmiyor'' dedi

Diyanet'in 2016 faaliyet raporunda 6.5 milyar TL'lik bütçenin aşıldığı ve hükümetten fazla para istendiği öne sürüldü.

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Dev bütçesi ile tartışma konusu olan Diyanet, parasızlıktan şikayetçi oldu. 6.5 milyar lira bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı kendilerine verilen bütçenin büyük bölümünün personele harcandığını savunarak, hükümetten daha fazla para istedi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre raporun “Değerlendirme” bölümünde, Diyanet'in yurtiçi ve yurtdışında birçok hizmette bulunduğu vurgulanarak ‘' Ancak bu hizmetleri yürütürken kendisine ayrılan bütçe çoğunluğu, personel giderlerine harcanıyor” denildi.

Raporda “Hizmetlerimizi yerine getirirken karşılaştığımız en önemli sorunlarımızdan biri de, kısıtlı bütçe imkânlarıdır. Geniş bir coğrafyada anayasal ve yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, güçlü mali kaynaklara sahip olmamız gerekmektedir. Bu itibarla, bütçeden ayrılan kaynakların imkânlar doğrultusunda artırılmasının, olumsuzlukları azaltacağı inancındayız” sözlerine yer verildi.

Sözcü
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