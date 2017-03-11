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DİYANET UMRE ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI

Diyanet umre ücretlerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan umresi turu için fiyatları açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan umresi turları için kayıtlar 14 Mart Salı günü başlıyor.

Başkanlığın 2017 umre organizasyonu kapsamında ramazan ayı turları, yürüme mesafeli 14 ve 30, servisli 15, 20 ve 30 gün süreli ile servisli 14 günlük Kudüs aktarmalı düzenlenecek.

Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinden inceleyebilecekleri programlar dahilinde ilgili bankalara 14 Mart'tan itibaren ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.

Kabe'ye yürüme mesafeli 30 günlük tur 3 kişilik odada kişi başı 7 bin 490 lira, 2 kişilik odada 7 bin 950 lira, 14 günlük tur ise 3 kişilik odada kişi başı 5 bin 160 lira, 2 kişilik odada ise 5 bin 530 lira olacak.

Servisli 30 günlük umre programına katılmak isteyenler, 3 kişilik odada kişi başı 6 bin 70 ya da ikinci seçenekte 6 bin 275, 2 kişilik odada 6 bin 560 ya da diğer bir seçenek için 6 bin 720 lira ödeyecek.

Servisli 20 günlük tur, 3 kişilik odada kişi başı 5 bin 50, 2 kişilik odada 5 bin 450, 15 günlük programda ise 3 kişilik oda kişi başı 4 bin 715, 2 kişilik odada 5 bin 20 lira olarak belirlendi.

Kudüs aktarmalı 14 günlük servisli programı tercih edenler ise 3 kişilik odada kişi başı 6 bin 255, 2 kişilik odada 6 bin 475 lira ödeyecek.

Konaklamalarda sahur ve iftar yemeği de verilecek.

AA
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