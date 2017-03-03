Diyanet'ten ezan talimatı

DİYANET İşleri Başkanlığı yaptığı değerlendirme sonucunda minarelerden okunan ezan sesinin daha rahat duyulabilmesi ve anlaşılabilir olması için 80 desibel olmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda, Bağcılar'da İlçe Müftülüğü ve Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 71 camide okunan ezanın 80 desibele uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Bağcılar'daki tüm camilerde inceleme yapan Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Müftülüğü personeli, özel ses ölçüm cihazları yardımıyla ezan sesi ölçümü yapıyor.

EZAN ÇALIŞTAYI YAPILMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ezan Çalıştayı'nda din hizmetlerinin önemli bir parçası olan ezanın usulüne uygun ve güzel seda ile okunması, din görevlilerinin ezanı güzel okuma yeterliliklerinin arttırılması ile camilerde ses cihazı ve kullanımından kaynaklı sorunlar görüşüldü. Bu kapsamda okunan ezanın 80 desibel değerine göre ayarlanması kararlaştırıldı.

(FOTOĞRAF)