Diyarbakır saldırısında flaş gelişme

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 polis memurunun şehit düştüğü, 2 polisin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

4 polisin şehit olduğu, 2 polis memurunun yaralandığı bombalı saldırının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Saldırıda 200 kilogram patlayıcı kullanılmış

Olay yerinde 2 metre genişliğinde, 1 metre derinliğinde çukur oluşmasına, patlayıcının tuzaklandığı mezarlıkta da bazı mezarların tahrip olmasına neden olan patlamayla ilgili yapılan ilk incelemede saldırıda 200 kilogram patlayıcı kullanıldığı tespit edildi.

Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.