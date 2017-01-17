DİYARBAKIR ŞEHİTLERİNE SON GÖREV

Diyarbakır şehitlerine son görev

Diyarbakır'da şehit olan 4 polis için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

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Diyarbakır'da polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan 4 polis son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Şehitler için ilk olarak Diyarbakır Emniyet Müdürüğü'nde tören düzenlendi.

Polis Miraç Kadir Özcan, Mahmut Ava, Ali Sevim ve Şenali Ocak memleketlerinde son yolculuğa uğurlanacak.

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28 yaşındaki polis Miraç Kadir Özcan 3 buçuk yıllık polisti. 1 yaşında bir kızı vardı. 

Şehit haberini öğrendikten sonra fenalaşan anne Gülşen Özcan'a sağlık ekipleri müdahele etti.

Şehir polis Kadir Özcan, Trabzon'da son yolculuğa uğurlanacak.

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Polis Mahmut Ava, 2 yıllık evliydi. 

Eşi Gülseren Ava 3 aylık hamileydi.

29 yaşındaki şehit Osmaniye'de toprağa verilecek.

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Polis Ali Sevim 31 yaşındaydı.

9 aylık bir çocuğu vardı.

Şehit memleketi Eskişehir'de uğurlanacak.Bombalı saldırıda şehit olan Polis Şenali Ocak'ın İzmir'de yaşayan yakınlarına da haber askeri yetkililerce verildi.

Şehit 3 yıllık evli ve 1 çocuk babasıydı.
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Polis Şenali Ocak, İzmir'de son yolculuğa uğurlanacak.

NTV
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