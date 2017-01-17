Diyarbakır şehitlerine son görev

Diyarbakır'da polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında düzenlenen saldırıda şehit olan 4 polis son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehitler için ilk olarak Diyarbakır Emniyet Müdürüğü'nde tören düzenlendi.

Polis Miraç Kadir Özcan, Mahmut Ava, Ali Sevim ve Şenali Ocak memleketlerinde son yolculuğa uğurlanacak.

28 yaşındaki polis Miraç Kadir Özcan 3 buçuk yıllık polisti. 1 yaşında bir kızı vardı.



Şehit haberini öğrendikten sonra fenalaşan anne Gülşen Özcan'a sağlık ekipleri müdahele etti.

Şehir polis Kadir Özcan, Trabzon'da son yolculuğa uğurlanacak.

Polis Mahmut Ava, 2 yıllık evliydi.

Eşi Gülseren Ava 3 aylık hamileydi.



29 yaşındaki şehit Osmaniye'de toprağa verilecek.

Polis Ali Sevim 31 yaşındaydı.



9 aylık bir çocuğu vardı.



Şehit memleketi Eskişehir'de uğurlanacak.Bombalı saldırıda şehit olan Polis Şenali Ocak'ın İzmir'de yaşayan yakınlarına da haber askeri yetkililerce verildi.



Şehit 3 yıllık evli ve 1 çocuk babasıydı.



Polis Şenali Ocak, İzmir'de son yolculuğa uğurlanacak.