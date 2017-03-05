  • Hakan Fidan'ı uğurlayan kadın bakın kim çıktı
  • 17 yaşındaki çocuk tecavüz etti, hamile kaldı !
  • Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
  • Hatay'da savaş uçağı düştüğü
  • Beşiktaş farkı açıyor !
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DİYARBAKIR'DA 18 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'da 18 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesine bağlı 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Diyarbakır Valiliği, Lice İlçesi'ne bağlı 18 köyde düzenlenecek operasyon için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgedeki sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla bir operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı; Örtülü Köyü, Tuzlaköy Köyü, Hedik Köyü, Kıralan Köyü, Yamaçlı Köyü, Dernek Köyü, Saydamlı Köyü, Bayırlı Köyü, Yalımlı Köyü, Akçabudak Köyü, Kılıçlı Köyü, Ulucak Köyü, Yorulmaz Köyü, Baharlar Köyü, Yaprakköy Köyü, Yünlüce Köyü, Güldiken Köyü ve Üçdamlar Köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mart 2017 günü saat 07.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

DHA
448
-
Davutoğlu'nun kaleminden 15 TemmuzDavutoğlu'nun kaleminden 15 Temmuz
''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı
İkbal Gürpınar o iddialara cevap verdiİkbal Gürpınar o iddialara cevap verdi
13 yaşındaki kıza tecavüz etti13 yaşındaki kıza tecavüz etti
Ülkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifaÜlkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifa
İstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şokİstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şok
Eski Meclis Başkanlarından referandum çağrısıEski Meclis Başkanlarından referandum çağrısı
Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktıHurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı
Alistair bebeğin katilinin acı sonuAlistair bebeğin katilinin acı sonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS