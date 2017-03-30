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DİYARBAKIR'DA 25 MİLYON DOLARLIK OTEL

Diyarbakır'da 25 milyon dolarlık otel

Diyarbakır'da 2013 yılında yapımına başlanan ve 25 milyon dolara mal olan Radisson Blu Hotel hizmete açıldı.

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Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar İlçesi Şanlıurfa yolu üzerinde 2013 yılında yapımına başlanan ve 25 milyon dolar harcanan Radisson Blu Hotel'in hizmete açılması nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Hotel basın mensuplarına gezdirilirken, Genel Müdür Mustafa Eryılmaz, 1 kral dairesi ve 166 odalı hotelin yapımının 3.5 yıl sürdüğünü, 40'ı kadın olmak üzere 99 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Diyarbakır'da 25 milyon dolarlık otel

Eryılmaz, Diyarbakır'daki tek Green Key (yeşil anahtar) sertifikası bulunan hotelin kendi hotelleri olduğunu da belirterek, "Yaklaşık 25 milyon dolara mal olan hotelde 105 adet standart oda, 35 aile odası, 13 superior oda, 13 panaromik oda, 1 kral odası bulunuyor. Hotelde spor tesisi, 2 yüzme havuzu, hamamlar da bulunuyor" dedi. Genel Müdür Mustafa Eryılmaz, kentte çatışmaların sürdüğü tarihlerde hotelin inşaatına devam edildiğini belirterek, büyük risklere rağmen taviz verilmeden yatırıma devam edildiğini söyledi.

Diyarbakır'da 25 milyon dolarlık otel

DHA
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