  • Gözaltına alınmadan 1 saat önce FETÖ'cü general atamış
  • Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı
  • Erdoğan'dan çok sert sözler: Dünyayı ayağa kaldırırım
  • Fenerbahçe uzatmalarda güldü !
  • Barzani PKK'ya ağlıyor
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DİYARBAKIR'DA 4 TABUR ASKERLE OPERASYON

Diyarbakır'da 4 tabur askerle operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan 18 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından büyük operasyon başladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük operasyon başlatıldı. Lice ilçesinin 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ardından PKK'lı teröristlere büyük operasyon gerçekleştirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra bir çok sığınak, barınak ve depo ortaya çıkarıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin 18 mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda yer yer sıcak temas sağlandı. Etkisiz hale getirilen teröristler var.

Lice'nin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" operasyonu düzenlendi.

58bc316167b0a91fec1f7c32.jpg

4 TABUR, 17 HELİKOPTERLE İNDİRİLDİ

Valilikçe, Lice'ye bağlı Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde vatandaşın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 07.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günlerdir hazırlıkları yapılan harekata katılan 4 tabur, birliklerinden 17 helikopterle söz konusu bölgedeki dağlık alana indirildi.

58bc2f3deb10bb1168b1c6d1.jpg

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER VAR

Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda başarıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yer yer sıcak temas sağlandı.  Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde başlatılan ve son yılların en büyüğü olarak ifade edilen operasyona 7 bin jandarma, 600 Özel Harekat polisi ve 559 geçiçi köy korucusun iştirak ettiğini bildirdi. Ayrıca operasyonda 33 kopra, 35 kirpi, 16 ejder ve Land Rover tipi araçların kullanıldığını belirtildi.

AA
4358
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Sokak ortasında tacizciye dayak kameradaSokak ortasında tacizciye dayak kamerada
Erken Petekkaya 2 milyon liraya el sıkıştıErken Petekkaya 2 milyon liraya el sıkıştı
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Tuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladıTuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS