Diyarbakır'da 4 tabur askerle operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük operasyon başlatıldı. Lice ilçesinin 18 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ardından PKK'lı teröristlere büyük operasyon gerçekleştirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra bir çok sığınak, barınak ve depo ortaya çıkarıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin 18 mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda yer yer sıcak temas sağlandı. Etkisiz hale getirilen teröristler var.

Lice'nin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" operasyonu düzenlendi.

4 TABUR, 17 HELİKOPTERLE İNDİRİLDİ

Valilikçe, Lice'ye bağlı Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde vatandaşın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 07.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günlerdir hazırlıkları yapılan harekata katılan 4 tabur, birliklerinden 17 helikopterle söz konusu bölgedeki dağlık alana indirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER VAR

Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda başarıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yer yer sıcak temas sağlandı. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde başlatılan ve son yılların en büyüğü olarak ifade edilen operasyona 7 bin jandarma, 600 Özel Harekat polisi ve 559 geçiçi köy korucusun iştirak ettiğini bildirdi. Ayrıca operasyonda 33 kopra, 35 kirpi, 16 ejder ve Land Rover tipi araçların kullanıldığını belirtildi.