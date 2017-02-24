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DİYARBAKIR'DA BAZI MAHALLELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'da bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek için Diyarbakır'ın 10 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Diyarbakır'ın Lice, Silvan ve Kulp ilçelerine bağlı 10 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Lice, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristleri ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemeleri ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Silvan ilçesine bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca, Çaldere, Lice ilçesine bağlı Kıyıköy, Dallıca, Türeli, Kutlu, Kulp ilçesine bağlı Demirli, Taşköprü kırsal mahallerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün saat 16.30'dan geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtildi.

Yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulanan açıklamada, buna riayet edilmesinin vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu ifade edildi.

AA
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