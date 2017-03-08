  • Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı
  • Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür
  • Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü
  • MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor
  • Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e ''Sen git nonoşlarla birlikte ol''
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

DİYARBAKIR'DA BİR BELEDİYEYE DAHA KAYYUM ATANDI

Diyarbakır'da bir belediyeye daha kayyum atandı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde DBP'li Belediye başkanı Petek Elyesa Çapanoğlu görevden alınarak yerine kayyum atandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde yürütülen bir soruşturma nedeniyle DBP'li Belediye başkanı Petek Elyesa Çapanoğlu görevden alınarak yerine ilçe Kaymakamı Kürşad Atak kayyum olarak atandı.

Eğil Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bir kaç gün önce DBP'li belediye başkanı Petek Elyesa Çobanoğlu'nun ifadesi alındıktan sonra dün gece polis belediye binasına operasyon düzenledi. Belediyede dün aramalar yapılırken, Belediye başkanı Çobanoğlu da görevden alındı. Yerine ilçe Kaymakamı Kürşad Atak kayyum olarak atandı.

15 İLÇEDEN 4'Ü KALDI

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye başkanı Gültan Kışanak'ın 25 Ekim 2016 tarihinden gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından görevden alınmasından sonra şimdiye kadar DBP'li olan 15 ilçe belediyesinin 11'inin başkanları görevden alınıp yerlerine kayyumlar atanırken, bazı belediye başkanları da haklarında yürütülen soruşturmalarda tutuklandı. Toplam 17 ilçesi bulunan Diyarbakır'da merkez Bağlar, Ergani, Hazro ve Çınar ilçelerinde belediye başkanları görevlerine devam ederken, KHK kapsamında alınan karar ile söz konusu belediyelerin yapacağı iş ve işlemler de Kaymakamlık onayına bağlandı.

DHA
110
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS