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DİYARBAKIR'DA BOMBALI SALDIRIDA KULLANILACAK 4 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da bombalı saldırıda kullanılacak 4 araç ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 4 araç ele geçirildi.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında dün 4 av tüfeği, 376 kilogram esrar, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 4 araç ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

Muş'un Varto ilçesindeki arazi aramasında da bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 5 mutfak tüpü, 2 akü, 29 pil ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

AA
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