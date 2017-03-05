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DİYARBAKIR'DA BÜYÜK OPERASYON BAŞLIYOR !

Diyarbakır'da büyük operasyon başlıyor !

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan 18 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından büyük operasyon başladı.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinin 18 mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda yer yer sıcak temas sağlandı. Etkisiz hale getirilen teröristler var.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük operasyon başlatıldı.

Lice'nin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" operasyonu düzenlendi.

4 TABUR, 17 HELİKOPTERLE İNDİRİLDİ

Valilikçe, Lice'ye bağlı Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde vatandaşın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 07.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günlerdir hazırlıkları yapılan harekata katılan 4 tabur, birliklerinden 17 helikopterle söz konusu bölgedeki dağlık alana indirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLER VAR

Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda başarıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yer yer sıcak temas sağlandı.  Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu öğrenildi.

AA
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