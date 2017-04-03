Diyarbakır'da çatışma !

Diyarbakır'da bir polisin yaralandığı, bir saldırganın da öldürüldüğü çatışmanın ardından kaçan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu. Araçtan açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralandı. Araçta bulunan iki saldırgandan biri öldürülürken, kaçan diğer saldırgan düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yaralanan polis memuru özel bir hastanede tedavi altına alındı.