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DİYARBAKIR'DA KADINLARA TOPLU TAŞIMADA 'POZİTİF AYRIMCILIK'

Diyarbakır'da kadınlara toplu taşımada 'pozitif ayrımcılık'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, kadınlar ve kız öğrenciler ile 65 yaş üstü vatandaşlar için toplu taşıma araçlarına durak dışında inip, binmelerini sağlayacak uygulama başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince vatandaşların hakkettiği belediye hizmetlerine kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla kent merkezinde toplu taşıma hizmetinden faydalanan kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak.

Bu kapsamda kent içinde belediye otobüsleri ile ulaşımını sağlayan kadınlar, kız öğrenciler ve 65 yaş üzerindeki vatandaşlar kış aylarında saat 19.00, yaz aylarında ise 20.00'den itibaren tüm güzergahlarda durak haricinde otobüsten inebilecek veya otobüse binebilecek.

Geç saatlerde evlerine dönecek dezavantajlı kişilerin olası saldırılardan ve tehlikelerden korunmasının amaçlandığı uygulama ile vatandaşların gece saatlerinde evlerine daha kısa sürede ve güvenle ulaşması sağlanacak.

AA
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