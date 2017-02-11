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DİYARBAKIR'DA KAHVEHANEDE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Diyarbakır'da kahvehanede silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İddiaya göre, Akpınar Mahallesi Örnek Cadde'de bulunan Horozcular Kahvehanesi'ne giren H.A. kapıyı içeriden kilitledikten sonra paltosunun altından çıkardığı uzun namlulu silahıyla aralarında husumet bulunan akrabalarının üzerine ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Feyzi Sırımsı (55), Mehmet Faruk Değer (50) ve Necat Sırımsı (73) Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feyzi Sırımsı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA
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