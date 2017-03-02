  • 3 yılda 200 kişi tecavüz etti, 6 kişi tutuklandı
  • "Türkiye'de boşalma depremleri olacak"
  • Adıyaman 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır oyu eşittir çukur demektir
  • Tuğgeneral Hacıoğlu darbecilerle böyle çatıştı

DİYARBAKIR'DA O KÖYLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI !

Diyarbakır'da o köylerde sokağa çıkma yasağı !

Diyarbakır'da Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 12 köyde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı toplam 12 köyde, güvenlik güçlerinin düzenleyeceği operasyon öncesi bugün saat 14.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğ, bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, örgüte ait sığınak, barınak ve depolar ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi için, Lice'ye bağlı 11, Hazro'ya  bağlı 1 olmak üzere toplam 12 kırsal mahallede düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 14.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Dibekköy Köyü, Çağdaş Köyü, Yolçatı Köyü, Tepe Köyü, Kabakaya Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü ve Oyuklu Köyü, Hazro İlçesine bağlı olan; Çitlibahçe Köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 2 Mart 2017 günü saat 14.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

0
-
Sinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdüSinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdü
Genç aşçının katili bakın kim çıktıGenç aşçının katili bakın kim çıktı
"ÖSO ile YPG çatışıyor""ÖSO ile YPG çatışıyor"
Cezaevi firarisi 30. kez yakalandı !Cezaevi firarisi 30. kez yakalandı !
ABD'nin Münbiç pozuna şok cevapABD'nin Münbiç pozuna şok cevap
FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandıFETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı
Eski aşk hatıralarını anlatınca öldürmüş !Eski aşk hatıralarını anlatınca öldürmüş !
Polisten kaçak akaryakıt operasyonu !Polisten kaçak akaryakıt operasyonu !
Başbakan Binali Yıldırım'dan işçilere müjde: ÇözeceğizBaşbakan Binali Yıldırım'dan işçilere müjde: Çözeceğiz
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS