  • DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !
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DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !

DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarının olduğu alana üzerinde bıçakla girmek isteyen bir kişi polis tarafından vuruldu.

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Diyarbakır, 2002'den sonra ilk defa Olağanüstü Hal koşullarında Nevruz'u kutluyor.

33 yerde kutlama yapılması planlamıştı ancak valilikler, 21 Mart tarihleri dışında yapılacak kutlamalara izin vermedi. Bu yüzden 12 yerde kutlamalar iptal edildi.

POLİS 1 KİŞİYİ VURDU

Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları başlamadan önce kutlama alanına iddialara göre üzerinde kesici bir aletle girmek isteyen biz şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Çıkan kovalamacada polis şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

5 BİN POLİS GÖREVLİ

Diyarbakır’da vatandaşlar, Nevruz etkinliğinin yapılacağı Bağlar ilçesindeki alana gelmeye başladı. Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, 5 ayrı noktada arama noktası oluşturuldu. Nevruz nedeniyle kentte 5 bin polisin görevlendirildi. 

Etkinliği, 400 yerli ve yabancı gazeteci de takip ediyor.

ARAÇLARDAN İNİP YÜRÜDÜLER

HDP, DBP ve DTK’nın organize ettiği Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması nedeniyle hareketlilik başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde Newroz Park’a gelmeye başladı. Nevruz alanına giden yollarda uzun araç konvoyları oluştu. Tıkanan trafik nedeniyle alana gitmek isteyenler, araçlardan inip yürümek zorunda kaldı.

Vatandaşlar arasında yöresel kıyafetler giyerek kutlamalara katılanların olduğu da görülürken, bazı grupların terör örgütü PKK üyelerinin giydiği haki renkli giysileri giydikleri gözlendi.   Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı.

BAYDEMİR VE TÜRK'ÜN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Onların yerine Diyarbakır'ın eski belediye başkanı olan ve şimdi HDP'nin grup sözcüsü görevini yapan Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ve görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

ALANA SEYYAR SATICI YASAĞI

Günler öncesinden bu yana alanda nöbet tutan parti görevlilerinin her gün alanı herhangi bir saldırı ihtimalina karşı alanı didik didik aradığı belirtildi. Bugün de polis bariyeri içinde kalan alan, önce tamamen boşaltılacak, parti görevlileri ve polisler tarafından bomba detektörü köperler eşliğinde arandıktan sonra sivillerin girişine açılacak. Alana giren herkes, hem polis hem de aorti görevlileri tarafından ayrı ayrı üst aramasından geçirilecek ve çantaları kontrol edilecek. Alana bu yıl kesinlikyle seyyar satıcı alınmayacak. Alana yüzbinlerce insana rahatlıkla hitap edilebilecek ses ve görüntü sistemi ayrıca 130 seyyar tuvayet ve lavabo kuruldu. Türk, Güven, Baydemir, Gökhan, Hamzaoğlu Barış Anneleri konuşacak 163’ü yabancı basın mensubu olmak üzere 367 gazeteci kutlamalara akredite oldu. Kutlamalardaki konuşmacılar da belirlendi.

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