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DİYARBAKIR'DA PATLAMA: 1 ÇOCUK YARALANDI

Diyarbakır'da patlama: 1 çocuk yaralandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında bir cismin patlaması sonucu 15 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında bir cismin patlaması sonucu 15 yaşındaki Ulaş Ç. yaralandı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altında alınırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Dicle ilçesi Yokuşlu mahallesinde yaşayan Ulaş Ç., evinin yakınlarındaki arazide bir cismin patlaması sonucu yaralandı. Patlama sesiyle olay yerine giden köylüler, Çakın'ı kanlar içerisinde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ulaş Ç., Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığına bağlı bomba uzmanları olay yerinde incelemelerde bulunarak, delil topladı.

Patlama nedeninin yapılacak incelemelerden sonra belli olacağı kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA
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