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DİYARBAKIR'DA ROKETATARLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi

Diyarbakır'da polis lojmanlarına saldırı girişimi polisin dikkati sayesinde engellendi.

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Diyarbakır'da teröristler tarafından lojmanlara saldırı yapılacağını fark eden polisin dikkati, saldırıyı önledi. Roketatarlı saldırı hazırlığındaki teröristler, polisin ateş açması üzerine kaçtı.

Olay, saat 22.20 sıralarında, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Üçkuyular Polis Lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gri renkli binek bir araçta bulunan teröristlerin roket atma hazırlığında olduğunu fark eden nöbetçi bir polis, teröristlere ateş açtı. Bunun üzerine teröristler, geldikleri araçla hızlıca bölgeden uzaklaştı.

Teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

DHA
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