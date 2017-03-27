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DİYARBAKIR'DA ŞENLİKLER BAŞLADI

Diyarbakır'da şenlikler başladı

Diyarbakır'da geleneksel "Murat Şenlikleri" başladı.

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Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Kumgölü Köyü Susamış Mezrası'nda yapılan geleneksel "Murat Şenlikleri" başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köylerinden binlerce kişinin katılımıyla geleneksel olarak Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde düzenlenen Murat Şenlikleri başladı. Her yıl 28-30 Mart tarihlerinde yapılan şenlikler 3 gün, 3 gece sürüyor. Şenliğe katılanlar Murat Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalarak, piknik yapıyor, hem de dua ediyor. Çalınan defler eşliğinde, şenliklere katılanlar türbenin bulunduğu alanda dualar ederken, kadınlar da ellerini kınalayıp mum yakıyor.

Diyarbakır'da şenlikler başladı

 

MURAT ŞENLİKLERİ TARİHÇESİ

İslam ordusunun ünlü komutanlarından Muaz Bin Cebel'e Silvan ve çevresinin fetih görevi verilir. Ordudaki sahabe komutanlarla bölgeye hareket edilmesiyle, Silvan'ın kuzey doğusunda bulunan Kumgölü Köyü yakınındaki Murat Ovası'nda, Bizanslılar tarafından pusuya düşürülüyor. Pusuda şehit düşenler oraya defnediliyor. Yapılan savaşta Komutan Maaz olarak bilinen İslam ordusundaki sahabe komutanlardan biri de şehit oluyor. Kesin tarihi bilinmemekle beraber M.S. 641 yılından beri kutlandığı rivayet edilen Murat Şenlikleri bir panayır havasında geçiyor. Bu şenlikler Anadolu'nun en eski etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Diyarbakır'da şenlikler başladı

 

DHA
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