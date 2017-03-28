Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon düzenlenen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice ilçesine bağlı Birlik, Şenlik, Ecemiş ve Daralan köyleri ile Hani ilçesine bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Kalaba ve Yukarı Turalı köylerinde saat 11.30'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önem arz ettiği kaydedildi.