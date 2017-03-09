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DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 19 GÖZALTI

Diyarbakır'da terör operasyonu: 19 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın "İl Kent Meclisi" yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın "İl Kent Meclisi" yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın "Kent Meclisleri" yapılanmasında faaliyet yürüttüklerine ilişkin bilgi doğrultusunda 34 şüphelinin yakalanması amacıyla 8 ve 9 Mart'ta operasyon düzenlendiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda A.D, F.Ç, H.K, K.D, M.F.K, M.N.Ş, P.A, R.K, S.B, S.Ç, Ş.K, Y.U, B.E, M.A, Z.G, O.A, N.A, H.S. ve A.D'nin yakalandığı aktarılan açıklamada, 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi.

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