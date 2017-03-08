Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 terörist ölü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasında barınan, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi, ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağın somut delilleriyle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenlerin bulunması amacıyla 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Operasyonda, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrası mülki sınırlarında bir grup PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma, 1'i kadın 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 kaleşnikov piyade tüfeği, 1 glock marka tabanca ele geçirildiği bildirildi.

PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 1 jandarmanın yaralandığı, sevk edildiği devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şimdiye kadar Diyarbakır ve Bingöl'de yapılan operasyonlarda 19 teröristin silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği, 3 M-16 piyade tüfeği, 9 kaleşnikov piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 PKMS (bixi) makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 21 kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 120 kaleşnikov piyade tüfeği fişeği, 7 el bombası, 2 glock marka tabanca, 1 yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı emir komutasında Diyarbakır-Bingöl il sınırları kuzeyindeki Bingöl ili mülki sınırları içerisindeki birlikler de dahil olmak üzere artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.