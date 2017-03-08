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DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU: 4 TERÖRİST ÖLÜ

Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 terörist ölü

Diyarbakır'da yapılan operasyonda 4 terörist öldürüldü.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere  yönelik devam eden operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile  Bingöl il sınırı arasında barınan, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten,  aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve  uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi,  ticareti gerçekleştirenler arasındaki bağın somut delilleriyle ortaya konulması,  operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenlerin bulunması  amacıyla 7 bin güvenlik personelinin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41  Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu"nun başarıyla devam ettiği  belirtildi.

Operasyonda, Lice ilçesi Güldiken köyü Eskiköy mezrası mülki  sınırlarında bir grup PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma, 1'i kadın 4 teröristin  etkisiz hale getirildiği, 1 M-16 piyade tüfeği, 3 kaleşnikov piyade tüfeği, 1  glock marka tabanca ele geçirildiği bildirildi.

PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 1 jandarmanın  yaralandığı, sevk edildiği devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen  kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şimdiye kadar Diyarbakır ve Bingöl'de yapılan  operasyonlarda 19 teröristin silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği, 3  M-16 piyade tüfeği, 9 kaleşnikov piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği,  1 PKMS (bixi) makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 21 kaleşnikov piyade  tüfeği şarjörü, 120 kaleşnikov piyade tüfeği fişeği, 7 el bombası, 2 glock marka  tabanca, 1 yaesu el telsizi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği  kaydedildi.

Açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin  sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava  ve iklim şartlarına rağmen, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı emir komutasında  Diyarbakır-Bingöl il sınırları kuzeyindeki Bingöl ili mülki sınırları  içerisindeki birlikler de dahil olmak üzere artan azim ve kararlılıkla devam  edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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