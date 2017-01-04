DİYARBAKIR'DA YANGIN: 1 ÖLÜ

Diyarbakır'da yangın: 1 ölü

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir evde çıkan  yangında, tek başına yaşayan 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan tek odalı bir  evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevahir Yavuz uyuduğu esnada, evdeki elektrikli  ısıtıcının yere düşmesi sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevlerin odada bulunan piknik tüpüne ulaşması  meydana gelen patlamada, Yavuz hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol  altına aldı.

Yavuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır eğitim ve Araştırma  Hastanesi morguna götürüldü.

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