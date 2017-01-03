Diyarbakır'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun Karacadağ mevkisinde buzlanma ve sis yüzünden meydana gelen ve TIR, LPG yüklü tanker ile özel araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 40'ncı kilometresindeki Karacadağ mevkisinde sabah saatlerinde Siverek yönünden gelen kuru gıda yüklü TIR, yolda oluşan gizli buzlanma nedeni ile kayıp karşı şeride geçerek LPG tankı ile çarpıştı. Arkadan gelen araç, LPG tankında çarpmamak için direksiyonu kırınca orta refüje çarparak durdu. İlk kaza yerinden yaklaşık 500 metre ilerde yine gizli buzlanma nedeni ile kontrolden çıkan bir araç, hızla refüje çarpıp takla atarak durabildi. Aynı bölgede yine biri TIR, 4'ü binek olmak üzere 5 araç daha kazaya karıştı.

SIKIŞAN 3 YARALIYI İTFAİYE ÇIKARDI

Olay yerinden geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, takla atıp kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 yaralı Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekilmesi ile yol trafiğe açıldı.